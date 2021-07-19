Серйозна злива призвела до неординарного випадку в метро.

Фото: КМДА

У підземному переході до станції метро "Берестейська" в Києві через підтоплення зачиняли гермозатвор.

Про це близько 13:50 повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У переході до станції метро «Берестейська» зачинено гермозатвор для уникнення потрапляння води на колії. Ліквідація наслідків негоди триває", - йдеться в повідомленні.

Гермозатвор - це металеві двері з ущільнювачем, які використовуються для герметичного перекриття тунелів, станцій, вестибюлів, вентиляційних шахт метрополітену у випадку настання різного роду нештатних ситуацій.

Його використовують у виняткових випадках.

Оновлено. Станом на 15:30 станція метро "Берестейська" відновила роботу в штатному режимі.

Нагадаємо, що в першій половині 19 липня Київ накрила потужна злива. За оцінками столичних комунальників, за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі. Через значні опади в багатьох місцях виникли підтоплення, а дві станції метро - "Берестейська" і "Академмістечко" - навіть довелося закрити через потрапляння води.

І якщо "Академмістечко" швидко відкрили, то "Берестейська" постраждала більше.