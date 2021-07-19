У Київ після тривалої спеки прийшла сильна злива з грозою. Через значні опади в багатьох місцях виникли підтоплення, а дві станції метро навіть довелося закрити через потрапляння води.

На проспекті Перемоги біля "Берестейської" утворилося озеро, вода потрапила в підземний перехід, а звідти - у метро.

Станцію довелося закрити на вхід та вихід. Через деякий час також було закрито "Академмістечко".

За прогнозами Українського гідрометцентру, грози зі шквалами до 15-20 м/с в столиці можуть тривати до вечора.

Фото: Костянтин Винокуров

Фото: Костянтин Винокуров

Фото: Костянтин Винокуров

Перехід біля станції метро «Почайна» у Києві pic.twitter.com/CZ1WQdwJ7S — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) July 19, 2021

"Холодний фронт із хвилями просувається із північного-заходу, вздовж лінії фронту утворюються потужні грозові хмари висотою до 12 км із температурою на вершинах близько -60°С, під хмарами випадають дощі зливового характеру, шквали та град. Під час випадіння опадів та граду із хмари опускається переохолоджене повітря, і вдаряючись об землю поширюється, ніби ударна хвиля, в якій повітря обертається навколо горизонтальної вісі, досягаючи раптово великих швидкостей. Такий вітер має назву шквалистого низхідного посилення вітру, яке здатне пригинати та ламати дерева", - йдеться у повідомленні.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру: