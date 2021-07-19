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Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро

Локальні підтоплення спостерігаються по всьому місту.

Київ після тривалої спеки накрила сильна злива, затопило дві станції метро
Фото: Соцмережі

У Київ після тривалої спеки прийшла сильна злива з грозою. Через значні опади в багатьох місцях виникли підтоплення, а дві станції метро навіть довелося закрити через потрапляння води.

На проспекті Перемоги біля "Берестейської" утворилося озеро, вода потрапила в підземний перехід, а звідти - у метро.

Станцію довелося закрити на вхід та вихід. Через деякий час також було закрито "Академмістечко".

За прогнозами Українського гідрометцентру, грози зі шквалами до 15-20 м/с в столиці можуть тривати до вечора.

Фото: Костянтин Винокуров

Фото: Костянтин Винокуров

Фото: Костянтин Винокуров

"Холодний фронт із хвилями просувається із північного-заходу, вздовж лінії фронту утворюються потужні грозові хмари висотою до 12 км із температурою на вершинах близько -60°С, під хмарами випадають дощі зливового характеру, шквали та град. Під час випадіння опадів та граду із хмари опускається переохолоджене повітря, і вдаряючись об землю поширюється, ніби ударна хвиля, в якій повітря обертається навколо горизонтальної вісі, досягаючи раптово великих швидкостей. Такий вітер має назву шквалистого низхідного посилення вітру, яке здатне пригинати та ламати дерева",  - йдеться у повідомленні.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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