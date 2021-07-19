У Київ після тривалої спеки прийшла сильна злива з грозою. Через значні опади в багатьох місцях виникли підтоплення, а дві станції метро навіть довелося закрити через потрапляння води.
На проспекті Перемоги біля "Берестейської" утворилося озеро, вода потрапила в підземний перехід, а звідти - у метро.
Станцію довелося закрити на вхід та вихід. Через деякий час також було закрито "Академмістечко".
За прогнозами Українського гідрометцентру, грози зі шквалами до 15-20 м/с в столиці можуть тривати до вечора.
Перехід біля станції метро «Почайна» у Києві pic.twitter.com/CZ1WQdwJ7S— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) July 19, 2021
"Холодний фронт із хвилями просувається із північного-заходу, вздовж лінії фронту утворюються потужні грозові хмари висотою до 12 км із температурою на вершинах близько -60°С, під хмарами випадають дощі зливового характеру, шквали та град. Під час випадіння опадів та граду із хмари опускається переохолоджене повітря, і вдаряючись об землю поширюється, ніби ударна хвиля, в якій повітря обертається навколо горизонтальної вісі, досягаючи раптово великих швидкостей. Такий вітер має назву шквалистого низхідного посилення вітру, яке здатне пригинати та ламати дерева", - йдеться у повідомленні.
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.