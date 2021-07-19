На трасі в Херсонській області вантажівка збила на смерть патрульного

Вночі в понеділок на трасі М-14 "Одеса — Мелітополь — Новоазовськ" в Херсонській області загинув патрульний поліцейський.

Як повідомляється в фейсбуці поліції, інспектор близько другої ночі зупинив вантажівку. В цей час у службовий автомобіль та поліцейського, який стояв поруч врізалась інша вантажівка DAF.

Чоловік загинув на місці події.

Поліцейському було 29 років, його звали Дмитро Сапога.

Він служив у патрульній поліції Херсонської області з травня 2018 року.

Нагадаємо, на початку року в Миколаєві п'яний водій збив співробітницю патрульної поліції та намагався втекти з місця ДТП. Жінка тоді потрапила в лікарню з черепно-мозковою травмою та переламами.