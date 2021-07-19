На кордоні з РФ у Сумській області напали на прикордонників
На кордоні з РФ у Сумській області напали на прикордонників
Через руйнівну повінь у Західній Європі загинуло 180 людей, негода несе хаос в інших регіонах
Через руйнівну повінь у Західній Європі загинуло 180 людей, негода несе хаос в інших регіонах
Повінь в Німеччині і Бельгії: число загиблих збільшилося до 170
Повінь в Німеччині і Бельгії: число загиблих збільшилося до 170
У США розслідують можливу атаку Росії на американських дипломатів у Відні
У США розслідують можливу атаку Росії на американських дипломатів у Відні
Якщо не можеш допомогти як лікар – допоможи як людина. Вадим Вус – про сімейну медицину, село, правильну мотивацію та людяність
Якщо не можеш допомогти як лікар – допоможи як людина. Вадим Вус – про сімейну медицину, село, правильну мотивацію та людяність
Україна вперше отримала американську антиковідну вакцину Moderna
Україна вперше отримала американську антиковідну вакцину Moderna
В Офісі президента пояснили затримку зустрічі Зеленського і Байдена
В Офісі президента пояснили затримку зустрічі Зеленського і Байдена
Джонсон після критики пішов на самоізоляцію (оновлено)
Джонсон після критики пішов на самоізоляцію (оновлено)
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
Двоє співробітників СБУ затримані за напад на прикордонників на Сумщині
ГоловнаСуспільствоПодії

На трасі в Херсонській області вантажівка збила на смерть патрульного

Поліцейський стояв біля службового автомобіля.

На трасі в Херсонській області вантажівка збила на смерть патрульного
Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Вночі в понеділок на трасі М-14 "Одеса — Мелітополь — Новоазовськ" в Херсонській області загинув патрульний поліцейський.

Як повідомляється в фейсбуці поліції, інспектор близько другої ночі зупинив вантажівку. В цей час у службовий автомобіль та поліцейського, який стояв поруч врізалась інша вантажівка DAF.

Чоловік загинув на місці події.

Поліцейському було 29 років, його звали Дмитро Сапога.

Він служив у патрульній поліції Херсонської області з травня 2018 року.

Нагадаємо, на початку року в Миколаєві п'яний водій збив співробітницю патрульної поліції та намагався втекти з місця ДТП. Жінка тоді потрапила в лікарню з черепно-мозковою травмою та переламами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також