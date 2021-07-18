Арахамія: Монастирський має розділити МВС на декілька інстанцій
Арахамія: Монастирський має розділити МВС на декілька інстанцій
Повінь в Німеччині і Бельгії: число загиблих збільшилося до 170
Повінь в Німеччині і Бельгії: число загиблих збільшилося до 170
У США розслідують можливу атаку Росії на американських дипломатів у Відні
У США розслідують можливу атаку Росії на американських дипломатів у Відні
У Молдові на рік перекриють трасу, що з'єднує Румунію і Україну
У Молдові на рік перекриють трасу, що з'єднує Румунію і Україну
​​У центрі Києва до 18 липня заборонили рух транспорту через зйомки відеоролика
​​У центрі Києва до 18 липня заборонили рух транспорту через зйомки відеоролика
24 американські дипломати у Відні мають симптоми, схожі з "гаванським синдромом"
24 американські дипломати у Відні мають симптоми, схожі з "гаванським синдромом"
В Офісі президента пояснили затримку зустрічі Зеленського і Байдена
В Офісі президента пояснили затримку зустрічі Зеленського і Байдена
Якщо не можеш допомогти як лікар – допоможи як людина. Вадим Вус – про сімейну медицину, село, правильну мотивацію та людяність
Якщо не можеш допомогти як лікар – допоможи як людина. Вадим Вус – про сімейну медицину, село, правильну мотивацію та людяність
Від безробітного до нардепа: все про нового «Слугу» Антона Швачка
Від безробітного до нардепа: все про нового «Слугу» Антона Швачка
ГоловнаСуспільствоЖиття

СБУ викликає міністра оборони Росії Шойгу на допит у Маріуполь

Він має з'явитися 20 липня до слідчого Тараса Бутенка у відділ №2.

СБУ викликає міністра оборони Росії Шойгу на допит у Маріуполь
Фото: er.ru

Служба безпеки України викликала на допит міністра оборони Росії Сергія Шойгу для вручення підозри у кримінальній справі щодо керівництва незаконними збройними формуваннями.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Згідно з повідомленням, Шойгу викликаний на 9 ранку 20 липня. Він має з'явитися до слідчого Тараса Бутенка у відділ №2 в Маріуполі (за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, 20).

"У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки", - наголосили в СБУ.

Фото: СБУ

Нагадаємо, що Шойгу обвинувачується у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, громадської безпеки, миру і міжнародного правопорядку, передбачених частиною ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ст. 436, ч. 1 і 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Станом на серпень 2016 року, коли Шойгу отримав підозру, його дії разом з іншими спільниками призвели до загибелі 2263 українських бійців, знищення військової техніки, озброєння та іншого військового майна на загальну суму понад 1,3 трлн гривень (без урахування територіальних втрат).

У червні поовідомлялося, що федеральний список партії "Єдиної Росії" на виборах в Державну думу, що відбудуться у вересні, очолить Шойгу, а не колишній президент РФ Дмитро Медведєв, як раніше.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також