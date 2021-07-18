СБУ викликає міністра оборони Росії Шойгу на допит у Маріуполь

Він має з'явитися 20 липня до слідчого Тараса Бутенка у відділ №2.

Служба безпеки України викликала на допит міністра оборони Росії Сергія Шойгу для вручення підозри у кримінальній справі щодо керівництва незаконними збройними формуваннями.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Згідно з повідомленням, Шойгу викликаний на 9 ранку 20 липня. Він має з'явитися до слідчого Тараса Бутенка у відділ №2 в Маріуполі (за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Морських Десантників, 20).

"У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки", - наголосили в СБУ.

Фото: СБУ

Нагадаємо, що Шойгу обвинувачується у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, громадської безпеки, миру і міжнародного правопорядку, передбачених частиною ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ст. 436, ч. 1 і 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Станом на серпень 2016 року, коли Шойгу отримав підозру, його дії разом з іншими спільниками призвели до загибелі 2263 українських бійців, знищення військової техніки, озброєння та іншого військового майна на загальну суму понад 1,3 трлн гривень (без урахування територіальних втрат).

У червні поовідомлялося, що федеральний список партії "Єдиної Росії" на виборах в Державну думу, що відбудуться у вересні, очолить Шойгу, а не колишній президент РФ Дмитро Медведєв, як раніше.