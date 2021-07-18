Речник ДПСУ: на прикордонників, найімовірніше, напали з України

"Всі "крапки над і" розставить слідство".

Особи, які напали на українських прикордонників біля кордону з Росією, втекли вглиб території України.

Про це Українській правді розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Вони втекли вглиб території України. Ознак порушення кордону на тому місці немає", – сказав він.

Демченко припустив, що напад, найімовірніше, зроблено з території України. Водночас він підкреслив, що всі "крапки над і" розставить слідство.

Речник ДПСУ уточнив, що напад на прикордонний наряд Сумського прикордонного загону стався близько 2 години ночі в межах Краснопільського району.

Він також повідомив, що стан здоров'я постраждалих прикордонників – задовільний.

"На щастя, стан здоров'я військових задовільний, хоча вони отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості. Вони почуваються більш-менш нормально. Вони були оглянуті лікарями", – сказав Демченко.

Нагадаємо, на українсько-російській ділянці державного кордону у Сумській області напали на прикордонний наряд. У результаті нападу двом прикордонникам троє невідомих осіб завдали тілесних ушкоджень.

Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю, яку потім повернули.