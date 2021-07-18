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На кордоні з РФ у Сумській області напали на прикордонників

Нападників розшукують.

На кордоні з РФ у Сумській області напали на прикордонників
Фото: dpsu.gov.ua

На українсько-російській ділянці державного кордону у Сумській області напали на прикордонний наряд.

Про це повідомили у Дежприкордонній службі України.

У результаті нападу двом прикордонникам троє невідомих осіб завдали тілесних ушкоджень.

Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.

“Своєчасними спільними діями з Національною поліцією, зброю повернуто, здійснюється розшук осіб, причетних до даного злочину”, – йдеться у повідомленні.

Проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 та 345 КК України («Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів…», «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»).

Окремі санкції даних статей передбачають у якості покарання позбавлення волі на строк до 15 років.

Охорона державного кордону здійснюється посилено.

На місце події вибув глава Держприкордонслужби.

Нагадаємо, Міністерство зовнішніх справ України вимагає покарати винних у нападі на українського прикордонника в генконсульстві в Санкт-Петербурзі.

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