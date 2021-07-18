Росія у серпні почне державні випробування нової гіперзвукової ракети

Росія розпочне державні випробування нової гіперзвукової ракети "Циркон" з надводного носія повинні початися вже у серпні.

Про це пише Українська правда з посиланням на російські ЗМІ.

Співрозмовники видання в оборонно-промисловому комплексі РФ повідомили, що раніше планувалося почати держвипробування в травні-червні, але їх перенесли на серпень.

"Перший пуск "Циркону" в рамках держвипробувань з фрегата "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" Північного флоту планується виконати у першій половині серпня. У другій половині серпня розпочнуться льотно-конструкторські випробування "Циркону" з атомного підводного човна "Северодвинськ", – йдеться у повідомленні.

Як зазначило джерело, "Северодвинськ" виконуватиме перший випробувальний пуск "Циркону" з надводного положення, але в обох випадках передбачається вразити надводні цілі.

Всього в рамках держвипробувань "Циркону" з "Адмірала Горшкова" хочуть виконати чотири пуски.

Першим штатним носієм "Циркону" повинен стати фрегат проєкту 22350 "Адмірал Головко".

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Росія заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети "Циркон". Міністерство оборони РФ оприлюднило відео стрільб з акваторії Білого моря.

"Циркон" прямим попаданням успішно влучила у морську ціль на відстані 450 км. Швидкість польоту ракети становить понад 8 Махів, тобто у вісім разів більше від швидкості звуку.