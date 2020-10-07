З акваторії Білого моря ракета влучила у ціль за 450 км.

Росія заявила про успішне випробування гіперзвукової ракети.

Міністерство оборони РФ 7 жовтня оприлюднило відео стрільб з акваторії Білого моря.

"Головний фрегат проєкту 22350 "Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков" уперше виконав стрільбу гіперзвуковою крилатою ракетою "Циркон" по морській цілі, розташованій у Баренцевому морі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гіперзвукова протикорабельна крилата ракета "Циркон" прямим попаданням успішно влучила у морську ціль на відстані 450 км. Швидкість польоту ракети становить понад 8 Махів, тобто у вісім разів більше від швидкості звуку.

Комплексом "Циркон" планується оснащувати підводні човни та надводні кораблі Військово-морського флоту РФ.

Посилення російського флоту гіперзвуковими ракетами Путін анонсував у липні 2020-го.

У посланні до російського парламента у лютому 2019 року Путін говорив, що ракета "Циркон" буде здатна вражати наземні і надводні цілі на дальності понад тисячу кілометрів зі швидкістю близько 9 Махів.

Військово-морський флот Росії також проводить випробування першого атомного підводного човна, який буде носієм морських безпілотних підводних апаратів "Посейдон".