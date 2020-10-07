Кыргызстан: страна восстаний

А первый секретарь ЦК компартии Киргизии Абсамат Масалиев проиграл президентские выборы главе академии наук республики Аскару Акаеву. И уже тогда Киргизия стала считаться самой демократической из стран Центральной Азии. Но когда в действиях первого президента стали проявляться авторитарные тенденции, когда Акаев пошёл на прямую фальсификацию парламентских выборов – между прочим, «тюльпановая революция» началась формально именно из-за фальсификации итогов парламентских выборов, как и события октября 2020 года – народ его сверг .

То, что первая центральноазиатская революция произошла именно в Кыргызстане, режим которого по уровню авторитаризма значительно отставал от всех соседей, тоже мало кого смущало. Ведь, в конце концов, в Кыргызстане с самого первого дня все пошло не так, как в Казахстане или Узбекистане. Когда ещё в 1990 году Михаил Горбачев потребовал от руководителей компартии союзных республик баллотироваться на должности председателей Верховных советов, а затем и республиканских президентов, Нурсултан Назарбаев и Ислам Каримов благополучно прошли через эти, во многом формальные выборы и остались во главе своих республик, а затем уже государств, практически навсегда.

Когда в 2005-м году в Кыргызстане произошли события , которые привели к отставке многолетнего президента страны Аскара Акаева и переходу власти к новому руководству – позже эти события красиво назовут «тюльпановая революция», – в Бишкек прибыли министры иностранных дел Украины и Грузии. До такой степени то, что происходило в Кыргызстане, укладывалось в общую канву революционных процессов на постсоветском пространстве, что могло быть объяснено продолжением демократизации, которую мы как раз тогда наблюдали и в Грузии, и в Украине.

Фото: EPA/UPG Митинг оппозиции против результатов парламентских выборов на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке, 05 октября 2020 года.

Ничего сложного. В том, что главным бенефициаром свержения и новым президентом республики стал бывший премьер Акаева Курманбек Бакиев, никто тоже не увидел ничего сверхъестественного. В конце концов, новый президент Украины Виктор Ющенко тоже был премьер-министром у Леонида Кучмы. Новый президент Грузии Михаил Саакашвили работал министром у своего предшественника Эдуарда Шеварднадзе. Откуда ещё взяться революционерам, как не из старой элиты. На постсоветском пространстве революционер – это всегда раскаявшийся чиновник. Так чем должен отличаться Кыргызстан?

То, что режим Бакиева по степени авторитаризма буквально за несколько месяцев догнал и перегнал режим Акаева, тоже мало кого удивило. Так бывает после революции. Тем более что свержение Бакиева многие увязывали не только с его авторитаризмом, но ещё и с влиянием Москвы, которая не могла простить новому президенту его неготовности решительно отказаться от многовекторности предшественника и появления американской военной базы рядом с российской.

Так что решили, что Кремлю выгоднее демократия, чем американская военная база. А то, что главным бенефициаром новой революции стал бывший премьер-министр Алмазбек Атамбаев, тоже никого не удивило. В конце концов, кого ещё должны были избрать президентом, как неопытного политика. На постсоветском пространстве революционер – это всегда раскаявшийся чиновник. А то, что по уровню кумовства и коррупции режим Атамбаева буквально за несколько месяцев догнал и перегнал режимы Акаева и Бакиева, тоже никого не должно было удивить. В конце концов, после революции так бывает.

Фото: EPA/UPG Алмазбек Атамбаев на параде по случаю Дня независимости Кыргызстана в Бишкеке, 31 августа 2016 г.

Удивительно было другое — что режим Атамбаева не пал в результате очередной революции. Что президенту удалось доработать до конца срока, отбиться от оппозиционеров, собиравшихся бросить вызов его клану на новых президентских выборах и фактически привести к власти своего преемника. Чего не удалось сделать не только предыдущим киргизским президентам, но и многим и постсоветским лидерам. Удалось разве что Борису Ельцину или Нурсултану Назарбаеву. Но от Атамбаева никто такой прыти не ожидал.

Правда дальше уже события развивались не по российскому или казахстанскому, а по киргизскому сценарию. Новый президент Сооронбай Жээнбеков буквально с первых дней своего пребывания в должности начал борьбу с предшественником, которая завершилась арестом и приговором Атамбаеву и его ближайшим соратникам. Но как оказалось, все же ещё не завершилась. Очередные сфальсифицированные парламентские выборы, очередное восстание, освобождение из тюрем бывших руководителей страны и начало их возвращения во власть. Удивительно? Только если измерять киргизские события украинской, грузинской или российской линейкой. А в целом все не так сложно.

Киргизская политическая нация находится в стадии своего становления и до сих пор достаточно отчётливо расколота на северных и южных киргизов. Если это знать, тогда не нужно удивляться тому, что в 1990-м году северянин Аскар Акаев выиграл президентские выборы у южанина Абсамата Масалиева. Акаева тогда поддержал Турдакун Усубалиев, первый секретарь ЦК компартии республики хрущевских и брежневских времён – с 1961 по 1985 год. Усубалиев был настоящим патриархом местной элиты. И, разумеется, северянином.

Фото: azattyk.org Аскар Акаев (на переднем плане) и Абсамат Масалиев. 27 октября 1990 года.

Правления Усубалиева было временем усиления северян. Правление Масалиева – временем реванша южан, вернувшихся к власти после десятилетнего правления предшественника Усубалиева Исхака Раззакова в 1950-61 годах. Северянин Акаев пытался лавировать между севером и югом, но постепенно стал воспринимать себя в качестве верховного арбитра клановых интересов – и просчитался.

Восстание против Акаева началась именно на юге и пришло в Бишкек, где первый президент уже не пользовался значительный поддержкой именно из-за своего вечного «горбачевского» лавирования, в том числе и внешнеполитического.

Бакиев, разумеется, был южанином. Атамбаев – северянином. Когда он выбирал себе преемника, в этом был отличный политический расчёт. С одной стороны, смена северянина южанином должна была подчеркнуть единство страны. А с другой стороны, если новый президент решит выступить против своего покровителя, у него не будет опоры в Бишкеке. Между прочим, нельзя отказать Атамбаеву в точности этого расчёта. И поэтому можно расчитывать, что сейчас события начнут развиваться уже по новому сценарию, а не пойдут по очередному кругу.

Фото: EPA/UPG Митинг оппозиции перед здание парламента в Бишкеке, 5 октября 2020

То есть новое восстание приведёт не к смене южанина на северянина, а к достижению кланового компромисса, к примирению, пусть даже и временному, враждующих группировок. Для этого судебным инстанциям придётся отменить приговоры, ранее вынесенные опальным политиком и позволит им вернуться к власти. А сами эти политики должны будут согласиться с сохранением Жээнбекова на посту президента страны. Ну или его замене другим южанином, а не северянином.

Первые шаги к достижению такого взаимопонимания уже сделаны. Верховный суд отменил приговор оппозиционного политику Садыру Жапарову, который стал временным премьер-министром страны. Достигнута договорённость о проведении новых парламентских выборов. В то же время сам президент страны потребовал от центризбиркома пересмотреть итоги выборов, а участники протестов, по крайней мере, сегодня, не требует его отставки.

Фото: АКИpress Садыр Жапаров

Ну а если компромисс не будет достигнут, мы уже знаем, что произойдёт. Изберут нового президента-северянина, которого через несколько лет будет свергнут президентом-южанином. Как раз после очередных сфальсифицированных выборов. Просто политический процесс совершит ещё один круг. Как выйти из этого круга, вполне понятно, без национального компромисса тут не обойтись. Неясно только есть ли для этого потенциал и понимание у киргизской политической элиты и общества в целом.