У США на аукціоні продали скелет тиранозавра за рекордні 31,8 млн доларів

Ці викопні рештки вважають одними з найкраще збережених зразків тиранозаврів.

На аукціоні Christie's у Нью-Йорку продали майже цілий скелет тиранозавра рекс на ім'я Стен. Викопні рештки віком 67 млн років купив анонімний учасник торгів за 31,8 млн доларів.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що початкова ціна експонату становила 6-8 млн доларів, але учасники інтернет-аукціону швидко почали її підвищувати. Підсумкова ціна значно перевищила попередній рекорд – у 1997 році іншого тиранозавра на ім'я Сью продали за 8,4 млн доларів.

Скелет має приблизно 4 м заввишки і 11 м завдовжки. Його знайшли у 1987 році у геологічній формації Гел-Крик у Південній Дакоті. Істоту назвали на честь її першовідкривача - палеонтолога-любителя Стена Сакрісона.

Ці викопні рештки вважають одними з найкраще збережених зразків тиранозаврів.

Ім'я нового власника у Christie's оголосити відмовилися. Існують побоювання, що рештки тиранозавра «заховають» у закритій приватній колекції.

"Якщо ви бачили тиранозавра у музеї, швидше за все, це був відливок Стена. Його череп, мабуть, зберігся найкраще, враховуючи, що знайшли лише його окремі елементи, які ретельно підготували та чудово реконструювали", - розповів британський експерт з динозаврів професор Філ Меннінг.

Він додав: сподівається, що експонат залишать у відкритому доступі.

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