США запровадили нові обмеження щодо віз для висококваліфікованих працівників

Наразі американські роботодавці можуть запрошувати іноземних працівників і платити їм нижчі зарплати.

Уряд Сполучених Штатів вводить нові обмеження щодо віз типу H-1B для висококваліфікованих працівників.

Про це пише сайт CBS News.

Таке рішення ухвалене у межах політики президента Дональда Трампа щодо перебудови діючої в США системи працевлаштування. Наразі американські роботодавці можуть запрошувати іноземних працівників і платити їм нижчі зарплати.

Раніше Міністерство праці США випустило розпорядження, яке змушує американські компанії підвищити зарплати для отримувачів віз H-1B. За оцінками чиновників, це зробить пошук дешевої робочої сили за кордоном невигідним.

Тим часом розпорядження Міністерства внутрішньої безпеки США визначає перелік “спеціальних професій”, в яких можуть кваліфікуватись заявники, що хочуть отримати H-1B.

Їм тепер доведеться підтвердити диплом про вищу освіту у професійній галузі, і якій вони бажають працювати. Для тих, хто винаймається через треті компанії, візи видаватимуть на 1 рік замість трьох.

Нагадаємо, З 1 листопада 2020 року українські електронні візи (е-Візи) будуть оформлювати за новою процедурою.