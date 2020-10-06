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Держдеп США анулював візу соратнику Джуліані Теліженку

За даними ЗМІ, американська влада може визнати Теліженка російським агентом.

Держдеп США анулював візу соратнику Джуліані Теліженку
Андрей Телиженко
Фото: facebook.com/TelizhenkoAndr

Державний департамент США анулював американську візу, видану колишньому співробітникові посольства України в Сполучених Штатах Андрієві Теліженку. Ексдипломат пов'язаний з поширенням теорій про сім'ю кандидата на посаду президента США Джо Байдена і начебто втручання України в американські вибори.

Про це повідомляє СNN з посиланням на американського і українського чиновників.

За даними джерел, Теліженка не пустили на борт літака з Києва в Нью-Йорк через анулювання американської візи.

Джерела телекомпанії не знають мети поїздки колишнього українського дипломата до США, але припускають, що він мав намір бути недалеко від місця подій у розпал передвиборної кампанії.

Американська влада може включити Теліженка в санкційні списки, стверджує СNN. Члени Демократичної партії США звинувачують його в поширенні дезінформації нібито в інтересах Росії.

Нагадаємо, Теліженко працював у посольстві України у Вашингтоні з грудня 2015 року по червень 2016 року. Він відіграв ключову роль у просуванні популярної в правих колах теорії про те, що український уряд співпрацював з демократами під час передвиборної кампанії 2016 року, прагнучи перешкодити перемозі Трампа.

У 2017 році на сайті Politico вийшла стаття "Спроби України саботувати Трампа нашкодили їй самій" журналіста Кеннета Фогеля. Фогель, посилаючись на Теліженка, заявив, що посольство нібито співпрацювало з Олександрою Чалупою, американкою українського походження, тісно пов'язаною з Демократичною партією США, допомагаючи їй збирати викривальні матеріали на члена виборчого штабу Трампа Пола Манафорта.

Манафорту в результаті довелося залишити посаду в штабі Трампа.

За даними американських ЗМІ, згодом Теліженко допомагав особистому адвокату Трампа Руді Джуліані вивчати питання, пов'язані з американською політикою в Україні.   

Влада України заявила, що не допомагала жодному з кандидатів на виборах 2016 року.

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