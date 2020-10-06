Пристайко розповів про деталі нової угоди України і Британії

За словами посла, незадовільним аспектом відносин поки що залишається питання британських віз для українців.

Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство України і Великої Британії, яку планують підписати 7-8 жовтня, за обсягом взаємодії подібна до Угоди про асоціацію України з ЄС.

Про це заявив в інтерв'ю "Голосу Америки" посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

"Величезний документ, багато сотень сторінок. Я думаю, що публіка буде здивована, коли цей документ буде підписуватися лідерами, і на столі ви побачите великий стос паперів. Ця угода встановить стратегічне партнерство між Україною і Великою Британією. Ця угода є фактично угодою про постійну політичну взаємодію і торгівлю. Це приблизно така сама угода, як ми укладали асоціативну угоду з Європейським Союзом, тільки спрямована на одну країну", - сказав Пристайко.

За його словами, незадовільним аспектом відносин поки що залишається питання британських віз для українських громадян, але британська сторона визнає цю проблему, і найближчим часом сторони мають обговорити це питання окремо.

"Квоти окремо, торгівля окремо, високий політичний рівень співробітництва – все це чудово. Це чудовий фон також для міграційної частини. Процес чутливий для внутрішньої політики і для української, і для Великої Британії. Але щонайменше ми можемо говорити про спрощення тих процедур, які найбільше дошкуляють українцям", - додав Пристайко.

Нагадаємо, у січні посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Україна і Великобританія через рік мають намір почати переговори щодо безвізового режиму між країнами.