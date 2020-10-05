Офіс президента анонсував візит Зеленського до Британії

Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена 7-8 жовтня відвідають з офіційним візитом Велику Британію.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Заплановані переговори глави держави з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, після яких відбудеться підписання українсько-британської Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство", - сказано у повідомленні.

Крім того, планується підписання низки інших двосторонніх документів щодо співпраці у сфері оборони та фінансової підтримки двосторонніх проектів.

Зеленський має намір зустрітися також зі спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом, лордом-мером Лондонського Сіті Уїльямом Расселом, а також відвідати Лондонську фондову біржу та провести зустріч з британськими інвесторами.

"У межах візиту передбачена аудієнція президента Володимира Зеленського та Олени Зеленської з їхніми королівськими високостями герцогом та герцогинею Кембриджськими", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що перший візит українського президента до іншої держави за час пандемії відбувся 15 вересня. Володимир Зеленський відвідав Австрію. У рамках візиту Зеленського до Відня Україна і Австрія підписали два меморандуми та угоду.

24 вересня президент України з офіційним візитом побував у Словацькій Республіці.