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Зеленський розпочав офіційний візит у Словаччину

Глава держави прибув до Братислави напередодні ввечері.

Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит у Словацьку Республіку.

Фото: пресслужба президента

Глава держави прибув до Братислави напередодні ввечері, інформує пресслужба президента.

"Володимир Зеленський проведе зустрічі з Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, Прем’єр-міністром Ігорем Матовичем та Головою Національної ради Словацької Республіки Борисом Колларом", - йдеться у повідомленні.

Також планується підписання низки двосторонніх угод.

Нагадаємо, 15 вересня український президент здійснив візит до Австрії. У межах візиту Зеленського до Відня Україна і Австрія підписали два меморандуми та угоду.

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