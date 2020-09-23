СБУ не допустила на територію України 41 екстреміста за місяць

Крім того, за антиукраїнську діяльність видворено дев’ять офіційних представників інших держав.

З серпня по вересень цього року завдяки співробітникам Служби безпеки України на територію країни було не допущено 41 іноземця.

Фото: пресцентр СБУ

Пресцентр СБУ повідомляє, що всі вони причетні до екстремістських організацій і можуть бути небезпечними для України та її громадян.

"Крім того, за цей час було проведено дев’ять демаршів офіційним представникам інших держав за здійснення антиукраїнської діяльності, зокрема і представникам РФ", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомляли, що з 2014 року СБУ не пустила в Україну понад п'ять тисяч росіян. Протягом минулого року заборонили в'їзд на територію України 675 громадянам РФ.