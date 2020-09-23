Комітет Сенату погодив кандидатуру Дейтона на посаду посла США в Україні

Комітет із закордонних справ Сенату Сполучених Штатів Америки погодив кандидатуру Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Сенату.

"Я особливо радий відправляти номінантів на посади послів у Японії та Украні на фінальне затвердження Сенатом. Ці посади відіграють життєво важливу роль у зовнішній політиці США, і я сподіваюся, що кандидатури пана Вайнштайна та пана Дейтона будуть затверджені найближчим часом", - заявив голова Комітету, сенатор Джим Ріш.

Загалом Комітет Сенату погодив 15 номінантів на різні посади.

Нагадаємо, у травні Дональд Трамп запропонував на посаду посла в Україні Кіта Дейтона.

З 2010 року Дейтон очолює Європейський центр досліджень безпеки імені Джорджа Маршалла в Німеччині. Також з 2018 року він є старшим радником США з питань безпеки в Україні - його призначив на той час глава Пентагону Джеймс Меттіс.

Дейтон 40 років прослужив в армії Сполучених Штатів. Він також працював військовим аташе американського посольства в Росії і був координатором процесу ізраїльсько-палестинського врегулювання. Він володіє німецькою та російською мовами.

Кандидатуру Дейтона ще повинен затвердити Сенат США.

Раніше повідомлялося, що посада американського посла звільнилася в травні 2019 року, коли Трамп звільнив з цієї посади Марі Йованович, яка пізніше свідчила у справі про імпічмент президента США.