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ОПЗЖ висунула кандидатом в мери Києва Олександра Попова

Також партія затвердила список кандидатів до Київради і висунула кандидата у мери Одеси.

ОПЗЖ висунула кандидатом в мери Києва Олександра Попова
Фото: Макс Левин

Партія "Опозиційна платформа - За життя" представила своїх кандидатів на виборах міських голів Києва та Одеси.

Про це повідомила пресслужба партії у фейсбуці.

"Опозиційна платформа - За життя" висунула кандидата в мери Києва. Успіхів, Олександре Попов ", - йдеться у повідомленні.

Також партія затвердила список кандидатів до Київради. До першої п'ятірки увійшли: Олександр Попов, Юлія Сімуніна,  3. Михайло Царенко, Олександр Плужник та Олена Букало.

Також зазначається, що на виборах мера Одеси ОПЗЖ висуне Миколу Скорика - колишнього голову Одеської ОДА ( з 8 листопада 2013 року по 3 березня 2014 року).

Олександр Попов - колишній депутат Верховної Ради VI скликання від "Партії регіонів". З 16 листопада 2010 року він очолював Київську міську державну адміністрацію. 14 грудня 2013 року Попов був  відсторонений від цієї посади у зв'язку з підозрою в причетності до порушення конституційних прав громадян на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада. 25 січня 2014 року Попова було звільнено.

Микола Скорик - голова Одеської обласної державної адміністрації з 8 листопада 2013 року по 3 березня 2014 року. Народний депутат Ради VIII скликання (фракція "Опозиційний блок") та IХ скликання (фракція "ОПЗЖ").

Нагадаємо, згідно з опитуванням Центру Разумкова, діючий міський голова Києва Віталій Кличко утримує перше місце, за ним  - Пальчевський і Попов.

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