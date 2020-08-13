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​Вибори мера Києва: Кличко утримує перше місце, за ним Пальчевський і Попов, - опитування

Верещук і Притула не увійшли у трійку лідерів електоральних уподобань киян.

​Вибори мера Києва: Кличко утримує перше місце, за ним Пальчевський і Попов, - опитування
Фото: replyua.net

Центр Разумкова оприлюднив дані дослідження електоральних уподобань киян станом на кінець липня - початок серпня.

Про це повідомляє Еspreso.tv.

Так, згідно з результатами опитування, якби вибори мера Києва проходили найближчим часом, найбільшу підтримку виборців на них отримав би чинний мер Віталій Кличко - за нього готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 41% тих, хто готовий узяти участь у виборах і визначився.

На другому-третьому місцях - Андрій Пальчевський (відповідно 8% і 9%) і Олександр Попов (відповідно 7% і 8%).

У кандидатки від "Слуги народу" Ірини Верещук - відповідно 5,5% і 6%.

Сергій Притула, який іде на вибори від "Голосу", має відповідно 5% і 5,5%, Ігор Смешко, лідер партії "Сила і Честь" - відповідно 4% і 5%, Олександр Омельченко - відповідно 3% і 4%, Михайло Добкін - відповідно 3% і 3%, Олексій Гончаренко - відповідно 3% і 3%, Андрій Іллєнко - відповідно 2% і 2,5%, Микола Томенко - відповідно 2% і 2%, Борислав Береза - відповідно 2% і 2%, Олександр Дубінський - відповідно 1% і 1,5%, Віталій Нестор - відповідно 1% і 1%, Андрій Білецький - відповідно 1% і 1%, Юрій Левченко - відповідно 1% і 1%.

Нагадаємо, згідно з даними липневого опитування, на виборах мера Києва зараз переміг би чинний голова міста Кличко.

Згідно з результатами опитування групи "Рейтинг, Кличко випереджає найближчого конкурента у 3,5 рази.

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