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Екснардеп Іллєнко заявив, що йде в мери Києва

Перший тур виборів мера Києва пройде 25 жовтня.

Екснардеп Іллєнко заявив, що йде в мери Києва
Андрей Ильенко
Фото: Александр Рудоманов

Народний депутат України VII-VIII скликань, заступник голови партії ВО "Свобода" Андрій Іллєнко заявив про намір балотуватися на посаду міського голови Києва.

Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

"У Києва є своя велика історія і своя місія, але, на жаль, сьогодні при владі люди, які знищують нашу країну і наше місто. Я кидаю їм виклик. Я буду балотуватися на пост міського голови. Разом ми поламаємо їх схеми і договірняки. Ми зробимо Київ безпечним і комфортним. Ми зупинимо антиукраїнський реванш і покажемо, що Київ - українська столиця", - сказав Іллєнко.

Нагадаємо, перший тур виборів мера Києва пройде 25 жовтня.

У липні депутатка Верховної Ради Ірина Верещук виграла праймеріз "Слуги народу" на вибори мера Києва. Також відомо, що участь у виборах зібрався брати нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Днями про намір іти в мери Києва від "Голосу" повідомив шоумен Сергій Притула.

Згідно з даними липневого опитування, на виборах мера Києва зараз переміг би чинний голова міста Віталій Кличко, який оголосив, що теж буде балотуватися.

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