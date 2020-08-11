Шоумен Притула йде в мери Києва від "Голосу"

"Єдина можливість змінити щось тут на краще - це взяти особисту відповідальність за ці зміни".

Шоумен Сергій Притула вирішив балотуватися в мери Києва від партії "Голос".

Про це він сказав на зібранні активу цієї політичної партії у вівторок.

"Мене звати Сергій Притула. Ви знаєте мене як успішного телеведучого. Ви знаєте мене як військового волонтера, якому люди довірили десятки мільйонів гривень для допомоги українській армії. Ви знаєте мене як людину, якій не байдуже, що відбувається в Україні. Як людину, в якої є своя позиція. Сьогодні я хотів би, щоб ви пізнали мене з іншого боку. Як людину, якій не байдуже, що коїться в Києві. А мені не байдуже, бо я тут живу. Я створив тут сім'ю, виховую дітей, працюю і сплачую податки", - сказав Притула у виступі, під час якого дісталося не тільки чинному меру Віталію Кличку, але й президенту Володимиру Зеленському і навіть засновнику партії "Голос" Святославу Вакарчуку.

Притула назвав столицю своїм домом, який наразі не є затишним і безпечним.

"Як будь-яка нормальна людина, я хочу бачити кращий Київ. Чистий, безпечний, інклюзивний, незагазований, з розумним будівельним плануванням, а не захаращений. Я хочу бачити Київ, у якому люди не старіють у заторах. І Київ, у якому не нарікають на якість питної води", - сказав Притула.

Він упевнений, що це можливо, тому що столиця має другий після державного бюджет в Україні. Притула вважає, що ці гроші освоюються щонайменше бездарно, а щонайбільше - злочинно.

"Тільки в Києві можуть виділятися мільярди гривень на будівництво метро, але за шість років так і не з'являється жодна станція метро. Тільки в Києві можуть закласти на ремонт Шулявського моста 600 мільйонів гривень, а він обходиться в 1 мільярд 700 мільйонів гривень. І кожного разу, коли я чую, що київська влада щось-таки робить для киян і нам кивають у бік парку Наталка і Скляного моста, я запитую тільки одне: а вам не здається, що за такі гроші можна було робити більше? Кратно більше. Було б тільки бажання", - сказав Притула під час свого виступу.

"І я розумію, що єдина можливість змінити щось тут на краще - це взяти особисту відповідальність за ці зміни", - додав він.

"Я йду разом з вами. Я балотуюся на посаду міського голови Києва", - оголосив Притула.

Притула сказав, що хоче і може зробити Київ успішним, тому що з ним іде ціла команда фахівців. "Ви не знайдете в цьому списку весільних фотографів, моїх кумів, моїх інститутських друзів чи учасників шоу "Вар'яти". Пробачте. Фахівців ви там знайдете. Якщо я стану мером, мені через рік не набридне і я не складу мандат", - сказав він.

Нагадаємо, перший тур виборів мера Києва пройде 25 жовтня.

У липні депутатка Верховної Ради Ірина Верещук виграла праймеріз "Слуги народу" на вибори мера Києва. Також відомо, що участь у виборах зібрався брати нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Згідно з даними липневого опитування, на виборах мера Києва зараз переміг би діючий голова міста Віталій Кличко, який оголосив, що теж буде балотуватися.