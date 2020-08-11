Путін заявив про реєстрацію в Росії першої у світі вакцини від коронавірусу

За словами президента РФ, одна з його доньок уже зробила щеплення від COVID-19.

Президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусної інфекції.

Про це інформує російське агентство Интерфакс.

Він висловив надію, що Росія налагодить масовий випуск вакцини від COVID-19 найближчим часом. Путін підкреслив, що вакцинація повинна бути "виключно добровільною", щоб "усі охочі могли скористатися досягненнями російських учених".

Відповідно до державного реєстру лікарських засобів РФ, тимчасова реєстрація першої російської вакцини від коронавірусу видана до 1 січня 2021 року.

Вакцину виготовлятиме Центр імені Гамалії і компанія "Біннофарм" у підмосковному Зеленограді.

У МОЗ Росії заявляють, що вакцина безпечна. Зі свого боку Путін заявив, що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок.

Російський віцепрем'єр Тетяна Голікова заявила, що вже до кінця серпня може стартувати кампанія вакцинації медичних працівників.

Нагадаємо, за підрахунками ВООЗ, вартість вакцини від COVID-19 для всіх людей на Землі становитиме понад 100 мільярдів доларів.

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі розробили вакцину проти коронавірусу і готові почати випробування на людях.

Перші випробування на людях потенційної вакцини проти коронавірусу наприкінці липня розпочала Індія.

27 липня розпочалося найбільше на сьогодні випробування вакцини від коронавірусу у США. Участь у ньому беруть 30 тисяч добровольців.