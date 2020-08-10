Сполучені Штати закликають владу Білорусі не застосовувати силу проти демонстрантів

А також і відпустити тих, кого затримали без підстав.

Сполучені Штати Америки вважають, що владі Білорусі слід утриматися від застосування сили проти учасників акцій протесту і поважати свободу зібрань.

Про це заявила представниця Білого дому Кейлі Макенані на брифінгу в понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми закликаємо владу не порушувати принцип свободи зібрань і утриматися від застосування сили", - сказала Макенані.

Вона зазначила, що в Білому домі стежать за розвитком подій у Білорусі та "глибоко стурбовані" тим, що відбувається.

У Держдепі США розкритикували перебіг виборів президента в Білорусі.

"Були суттєві обмеження на допуск кандидатів до участі у виборах. Місцеві незалежні спостерігачі не могли отримати доступ на виборчі дільниці. Кандидатів від опозиції залякували, а мирних демонстрантів і журналістів - затримували. Все це зіпсувало процес виборів", - сказано в заяві держдепартаменту.

У ній також наголошено, що США висловили жаль, що спостерігачі ОБСЄ не отримали вчасно запрошення до Білорусі, щоб простежити за перебігом виборів.

"Ми закликаємо владу Білорусі не порушувати право громадян на мирне проведення акцій. Слід утриматися від застосування сили і відпустити затриманих без підстав", - ідеться в документі.

Нагадаємо, у Білорусі в неділю, 9 серпня, відбулися вибори президента. Перші протестні акції розпочалися відразу після оголошення екзитполів, згідно з якими чинний президент Олександр Лукашенко набирав близько 80% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська, яка напередодні збирала велелюдні мітинги, лише близько 7%.

Протести тривали до пізньої ночі та охопили не тільки столицю, а й інші міста. Протестувальники та силовики влаштовували сутички, до мітингувальників застосувавали силу. Мешканці повідомляли про вимкнення інтернету та мобільного зв'язку, не працювали місцеві ЗМІ.

За даними МВС Білорусі, по країні було затримано приблизно 3000 осіб. Тільки за офіційними даними постраждали близько 50 цивільних і 39 силовиків. У ЗМІ з'являлася інформація про смерть одного з учасників акції внаслідок збиття автомобілем спецтехніки, проте офіційно це не підтверджено.