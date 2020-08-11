Президент Литви: жодна людина при здоровому глузді не повірить, що Тихановська записала відеозвернення добровільно

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що опонентка Олександра Лукашенка на президентських виборах Світлана Тихановська записала відеозвернення під тиском.

Про це він написав у фейсбуці.

"Жодна людина при здоровому глузді не повірить, що відео Тихановська записала добровільно. Це ще один доказ того, які методи використовують, щоб зламати людину і дух народу. Ми протягом останніх декількох тижнів спостерігали ці спроби", - зазначив він.

Науседа додав, що зараз Тихановській "треба отямитися після пережитого шоку і фізичних випробувань".

"Литва завжди готова надати притулок силам, готовим будувати свободу і демократію", - наголосив він.

Президент Литви додав, що вже сьогодні цю ситуацію, а також події у Білорусі, обговорюватиме із головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Нагадаємо, у неділю в Білорусі пройшли президентські вибори. За попередніми даними ЦВК, чинний президент країни Олександр Лукашенко набрав понад 80% голосів, Тихановська - близько 10%.

Після закриття виборчих дільниць по всій країні почалися масові акції протесту. У Мінську та інших містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей, відбулися сутички з силовиками, які використовували проти протестувальників світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. Увечері 10 серпня МВС повідомило про першого загиблого. Відомство вважає, що чоловік нібито невдало намагався кинути в ОМОН вибуховий пристрій.

Напередодні штаб Тихановської відмовився визнати результати виборів, а сама вона закликала громадян, які вважають, що їхній голос украли, не мовчати. Тихановська наголосила, що, за даними з дільниць, де не було фальсифікацій, вона набрала близько 70-80% голосів. При цьому вона зазначила, що сама не буде виходити на вулицю, бо це, на її думку, призведе до ескалації.

10 серпня у КДБ Білорусі заявили про запобігання замаху на Тихановську.

11 серпня стало відомо, що Тихановська поїхала до Литви. Пізніше було оприлюднено два її відеозвернення. У першому вона, зокрема, заявляє, що прийняла рішення виїхати з республіки "абсолютно самостійно". У другому закликала своїх прихильників не протистояти міліції та більше не виходити на площі, щоб не наражати своє життя на небезпеку. Тихановська читала своє звернення з аркуша. Коли саме були записані ці відео - до від'їзду Тихановської чи після - невідомо.

Пізніше соратниця Тихановської розповіла, що напередодні від'їзду Тихановська протягом трьох годин спілкувалася в кабінеті голови ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної з двома високопоставленими співробітниками силових структур.