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ЦВК Білорусі почала оголошувати попередні результати виборів

За офіційними даними, Лукашенко набирає 80,23% голосів, його основна суперниця Тихановська - 9,9%.

ЦВК Білорусі почала оголошувати попередні результати виборів
Фото: EPA/UPG

Центральна виборча комісія Білорусі 10 серпня оголосила попередні результати виборів президента.

Про це повідомляє видання "Настоящее время".

Так, за даними на ранок, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тихановська - 9,9%.

Видання також веде пряму трансляцію брифінгу ЦВК і подій у Мінську з 9:00 за мінським і московським часом.

Нагадаємо, відразу після закриття виборчих дільниць відбулися жорсткі сутички ОМОНу з протестувальниками, які вийшли на вулиці, виступаючи проти оголошених владою підсумків виборів. На вулиці була виведена військова техніка. ОМОН застосував проти людей світлошумові гранати і сльозогінний газ.

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