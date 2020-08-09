Фото: Максим Трєбухов

У Києві в день президентських виборів у Білорусі пройшла акція солідарності з білоруською нацією.

Захід розпочався на Майдані незалежності, звідки учасники рушили до посольства Білорусі, що поблизу станції метро “Університет”. Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Фото: Максим Трєбухов

Фото: Максим Трєбухов

Фото: Максим Трєбухов

Фото: Максим Трєбухов

У посольстві Білорусі в Києві була організована виборчі дільниця. Вона закрилася о 20:00, однак не всі встигли проголосувати. Ті, кому це зробити не вдалося, скандували: "Ганьба!".

Фото: Максим Трєбухов

Фото: Максим Трєбухов

Учасники мітингу закликали провести чесний підрахунок голосів.

“Події останнього місяця (репресії проти опозиційних журналістів, блогерів, активістів та політиків, масові фальсифікації протоколів результатів дострокового голосування, недопуск до виборчих дільниць та затримання незалежних спостерігачів, примус працівників бюджетних організацій голосувати достроково) показали, що ці "вибори" не можна вважати вільними”, - заявляли організатори на сторінці акції в Facebook.

Фото: Максим Трєбухов

Фото: Максим Трєбухов

Фото: Максим Трєбухов

Нагадаємо, що сьогодні відбувся перший тур президентський виборів у Білорусі. Балотувався чинний президент Олександр Лукашенко (уже вшосте), співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, дружина затриманого блогера Сергія Тихановського - Світлана Тихановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень.

За даними національного екзит-полу, Лукашенко лідирує з показником 79,9% голосів. На другому місці - Світлана Тихановська, яка набрала 6,8%.