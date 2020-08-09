Від початку 9 серпня і станом на 17:00 обстріли у зоні Операції Об’єднаних сил на Донбасі не зафіксовані.

Проте на сторінці штабу ООС в Facebook повідомили про одне порушення противником домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи.

“Поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з дня режима припинення вогню, 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

“Також у районі проведення операції впродовж тижня піротехнічні розрахунки ДСНС зі складу Об’єднаних сил обстежили 39 гектарів території. За цей час вони вилучили та знешкодили 581 вибухонебезпечний предмет. За зверненням місцевих органів влади та з метою мінімізації наслідків артилерійських обстрілів, які стались протягом минулих років, співробітниками ДСНС проводилися роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури на території Донецької області. Тільки упродовж тижня було відновлено 45 будинків”, - додали в штабі.

Нагадаємо, що станом на 4 серпня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі.

Окрім того, тільки за вчора, 8 серпня, окупанти вісім разів здійснювали провокативні обстріли.