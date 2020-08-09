Шмигаль розповів, як розпочнеться навчальний рік в умовах епідемії

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що навчальний рік у школах навіть в умовах епідемії розпочнеться 1 вересня. Про це він сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Навчальний рік почнеться в Україні 1 вересня. Нормальний навчальний рік. Це важливо. Тому що люди переживають. Є якісь спекуляції, маніпуляції, що всі будуть вчитися вдома, що соціалізація дітей не відбудеться. Є маса прохань: пустіть хоч в перший клас хоч на один день дітей, щоб діти побачили, що це таке. Ні. В нас навчальний рік починається 1 вересня. Ми вже провели всі необхідні заходи, наради. Ми запустили процеси в областях. Голови ОДА контролюють", - розповів прем’єр.

Однак у регіонах з червоної зони дітям таки доведеться вчитись дистанційно.

"В тих регіонах, де є "червоні" обмеження, звичайно, буде введений карантин такий самий, який вводиться при інших епідеміях. Наприклад, коли епідемія грипу або якась інша інфекція, то закривають школи на 2 тижні, діти вчаться вдома дистанційно, а потім знову йдуть у школу", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, у липні Міносвіти розглядало три можливі сценарії початку навчального року:

варіант перший – низький рівень захворюваності, відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі;

варіант другий – високий рівень захворюваності, освітній процес забезпечується дистанційно;

варіант третій (найбільш імовірний) – середній рівень захворюваності, освітній процес забезпечується як дистанційно, так і в закладах освіти з дотриманням правил дистанціювання та гігієни.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з 1 вересня. Глава держави повідомив про плани поліпшити зв'язок у всіх областях. З 1 липня почали із Закарпатської області, і надалі процес йтиме до сходу України.

В червні в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій пообіцяла не переводити школи на обов'язкове дистанційне навчання. Водночас вона заявила, що формат навчання з 1 вересня буде залежати виключно від епідеміологічної ситуації.