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На Житомирщині вантажівка виїхала на зустрічну смугу і протаранила маршрутку

Загинули водій і троє пасажирів буса.

У Коростенському районі на Житомирщині ввечері 8 серпня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, внаслідок зіткнення маршрутного мікроавтобуса з вантажівкою загинуло четверо людей.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

Аварія сталася близько 17:00 на 143 км автошляху Київ-Ковель на виїзді із с. Грозиного.

"Попередньо, відбулося лобове зіткнення маршрутного мікроавтобуса «Фольксваген Крафтер», що рухався з м. Києва до смт Лугини, з фурою «МАН» з напівпричепом, що виїхала на зустрічну смугу руху", - повідомляють у поліції.

У результаті зіткнення загинули чотири людини: водій маршрутки та троє його пасажирів. Водій вантажівки, 64-річний житель м. Запоріжжя, отримав травми.

На даний час на місці події працюють поліцейські. Триває з’ясування всіх причин та обставин, а також встановлення осіб загиблих.

Нагадаємо, вранці 1 серпня четверо людей загинули при зіткненні легковика з вантажівкою у Запорізькій області.

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