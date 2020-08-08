Поліція не виявила "прослушки" у квартирі журналіста "Схем", але відкрила справу про порушення приватного життя

У помешканні Михайла Ткача проведуть ще одну експертизу.

Поліція не виявила "прослушки" у квартирі журналіста програми розслідувань "Схеми" Михайла Ткача, але відкрила справу про порушення приватного життя. Про це повідомляє поліція Київської області.

"Правоохоронці провели огляд місця події та опитали заявника. У ході перевірки повідомлення поліцейські виявили на стелі у квартирі пошкодження. Також співробітники поліції оглянули дах будівлі: ніяких пошкоджень або технічних засобів там не виявили", - поінформували у відомстві.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Згодом у поліції додали, що призначили додаткову експертизу.

"Аби з’ясувати, чи був там встановлений будь-який прослуховувальний пристрій, правоохоронці запланували проведення повторного огляду і судових експертиз", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 8 серпня журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач заявив, що виявив у своєму помешканні ознаки прослуховуючого пристрою - отвір у стелі довжиною 60 см.

Він розповів, що протягом кількох тижнів декілька разів отримував попередження про те, що його журналістська діяльність дратує високопосадовців.

Програма журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях" - це проєкт "Радіо Свобода" та телеканалу UA:Перший.

Михайло Ткач є автором низки резонансних розслідувань, зокрема, про поїздку президента Володимира Зеленського в Оман та "торгівлю посадами" братом голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Останні програми Ткача стосувались порушення правил дорожнього руху кортежем Зеленського та переїздом президента до державної резиденції в Конча-Заспі.