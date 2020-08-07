Під час обшуку слідчі вилучили більше 70 одиниць комп’ютерної техніки та інше обладнання.

В Одесі правоохоронці ліквідували підпільне казино, у яке пускали в масках за попереднім записом.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

"З метою конспірації вхід клієнтів до клубу, що знаходився у Приморському районі, здійснювався за попереднім дзвінком із спеціальним паролем. На момент приїзду правоохоронців у приміщенні для ігор перебувало близько 50-ти відвідувачів", - зазначається у повідомленні.

Виявили незаконну діяльність у сфері грального бізнесу та задокументували її співробітники Шевченківського відділення поліції із залученням батальйону поліції особливого призначення.

Під час обшуку слідчі вилучили більше 70 одиниць комп’ютерної техніки та інше обладнання.

За словами начальника територіального відділення поліції Володимира Титомира, наразі слідчі проводять необхідні процесуальні заходи в рамках провадження, розпочатого за ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу, та встановлюють організаторів грального бізнесу.

Фото: od.npu.gov.ua

Нагадаємо, 21 липня Верховна Рада розблокувала підписання закону про легалізацію грального бізнесу.