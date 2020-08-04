СБУ затримала чоловіка, який погрожував вибухом у банку в Києві (оновлено)
СБУ затримала чоловіка, який погрожував вибухом у банку в Києві (оновлено)
В СБУ пояснили кадри з різними заручницями терориста в бізнес-центрі "Леонардо"
В СБУ пояснили кадри з різними заручницями терориста в бізнес-центрі "Леонардо"
В Міноборони відреагували на намір Росії "офіційно" постачати зброю на окупований Донбас
В Міноборони відреагували на намір Росії "офіційно" постачати зброю на окупований Донбас
​"Ви - слуги народу. А ви подумали, що ви - господарі?" - Надал про віднесення Тернополя до червоної зони
​"Ви - слуги народу. А ви подумали, що ви - господарі?" - Надал про віднесення Тернополя до червоної зони
Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів за 10 млн євро, - італійський ЗМІ
Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів за 10 млн євро, - італійський ЗМІ
Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим
Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим
У Тернополі пасажири зупинили потяг з Херсона
У Тернополі пасажири зупинили потяг з Херсона
Польща оштрафувала "Газпром" на $57 млн через "Північний потік-2"
Польща оштрафувала "Газпром" на $57 млн через "Північний потік-2"
У центрі Києва невідомий погрожував вибухом в банку всередині бізнес-центру (оновлено)
У центрі Києва невідомий погрожував вибухом в банку всередині бізнес-центру (оновлено)
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі мешканці квартири затримали злодія, який викидав їхні речі через вікно

Зловмисник не знав, що господарі спали в сусідній кімнаті.

В Одесі мешканці квартири затримали злодія, який викидав їхні речі через вікно
Архивне фото
Фото: novostivl.ru

В Одесі мешканці багатоповерхівки "застукали" вдома квартирного злодія, який викидав речі через вікно.

Про це повідомляє "Думська".

Як повідомили в обласній поліції, у квартиру забрався 31-річний іноземець. Він устиг викинути з другого поверху мобільний телефон і планшет, а також сховати в кишені банківську карту господарів.

При цьому злодій не знав, що в цей час господарі спали в сусідній кімнаті. Від шуму вони прокинулися і самостійно затримали злочинця.

Домушника доставили в поліцію. Йому інкримінують вчинення злочину за ч.2 ст.15 та ч.3 ст.185 (спроба крадіжки з проникненням в житло), яке передбачає тюремний термін від 3 до 6 років.

Нагадаємо, у березні в Києві поліція затримала групу квартирних злодіїв разом з украденими речами.

Минулого року в Одесі грабіжники відібрали в перехожого сумку з грошима і випадково забігли в поліцію.

Раніше в Одесі злодій украв з магазину пиво і під час втечі зачепився за паркан та пів години провисів вниз головою. Господар магазину відмовився писати заяву, а вкрадене пиво виявилося простроченим.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також