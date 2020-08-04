В Одесі мешканці квартири затримали злодія, який викидав їхні речі через вікно

Зловмисник не знав, що господарі спали в сусідній кімнаті.

В Одесі мешканці багатоповерхівки "застукали" вдома квартирного злодія, який викидав речі через вікно.

Про це повідомляє "Думська".

Як повідомили в обласній поліції, у квартиру забрався 31-річний іноземець. Він устиг викинути з другого поверху мобільний телефон і планшет, а також сховати в кишені банківську карту господарів.

При цьому злодій не знав, що в цей час господарі спали в сусідній кімнаті. Від шуму вони прокинулися і самостійно затримали злочинця.

Домушника доставили в поліцію. Йому інкримінують вчинення злочину за ч.2 ст.15 та ч.3 ст.185 (спроба крадіжки з проникненням в житло), яке передбачає тюремний термін від 3 до 6 років.

Нагадаємо, у березні в Києві поліція затримала групу квартирних злодіїв разом з украденими речами.

Минулого року в Одесі грабіжники відібрали в перехожого сумку з грошима і випадково забігли в поліцію.

Раніше в Одесі злодій украв з магазину пиво і під час втечі зачепився за паркан та пів години провисів вниз головою. Господар магазину відмовився писати заяву, а вкрадене пиво виявилося простроченим.