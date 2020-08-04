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​Потяги зупинятимуться у червоній зоні лише для висадки, попереджати потрібно буде заздалегідь, - Криклій

Посадки пасажирів на таких станціях не буде.

​Потяги зупинятимуться у червоній зоні лише для висадки, попереджати потрібно буде заздалегідь, - Криклій

Пасажирські потяги "Укрзалізниці" будуть зупинятись у червоній зоні для висадки пасажирів.

Про це у ефірі "Громадського радіо" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, коли потяг наближається до червоної зони, то для висадки потрібно попереджати заздалегідь, посадки пасажирів не буде.

"Мені здається, треба було заздалегідь повідомити людей, як буде курсувати потяг. Наразі ми звернулись до уряду, щоб можна було забезпечити висадку... Тому що тут питання в тому, щоб мобільність коронавірусу не розповсюджувалась. Зрозуміло, що висадку зробити - це не проблема. Людина може вийти з потяга, але назад уже не зайде, і зрозуміло, що підсідати на зупинці в Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки, і я сподіваюсь, що завтра на уряді такі зміни до постанов зроблять", - розповів Криклій.

Нагадаємо, 3 серпня в Тернополі 85 пасажирів, які їхали з Херсона, влаштували бунт через те, що зупинку потяга скасували. У результаті керівник потяга погодився зупинитися і висадити людей в Тернополі.

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