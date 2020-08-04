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За добу окупанти тричі відкривали вогонь на Донбасі

Втрат серед ЗСУ не було.

За добу окупанти тричі відкривали вогонь на Донбасі
Фото: EPA/UPG

За минулу добу російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь на Донбасі. У результаті обстрілів втрат серед Збройних сил України не було.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"За минулу добу зафіксовано три обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, зранку один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомета ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки. Ще один постріл із підствольного гранатомета пролунав поблизу Майорська. На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався у повній мірі. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в ранковому зведенні.

У штабі зазначили, що дев’яту добу поспіль від початку чинності режиму припинення вогню бойових втрат і поранених у складі Об’єднаних сил не було. Військовослужбовці Збройних сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.

Від початку поточної доби зафіксовано одну провокацію з боку ворога. Посеред ночі противник здійснив один постріл із підствольного гранатомета біля населеного пункту Піски.

"У відповідь на провокацію наші захисники вогонь не відкривали. Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами", - повідомили у штабі ООС.

Нагадаємо, раніше в Міноборони відреагували на намір Росії "офіційно" постачати зброю на окупований Донбас і зазначили, що такі наміри свідчать про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави.

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