Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив поліцейських, які знешкодили зловмисника, який 23 липня викрав авто і захопив у заручники полковника поліції на Полтавщині.

Про це повідомляється на сайті МВС.

Всі відомчі відзнаки МВС «Вогнепальна зброя» отримали: інспектор сектору реагування патрульної поліції ГУ НП в Полтавський області, майор Артем Нужненко; начальник сектору реагування патрульної поліції ГУ НП в Полтавський області, капітан Петро Гума; два старших інспектори з особливих доручень - штурмовики управління "КОРД" ГУ НП в Полтавській області - старший лейтенант та старший сержант поліції.

Голова Нацполіції Ігор Клименко вручив усім поліцейським відомчу відзнаку "Знак пошани".

Фото: МВС

Під час селекторної наради їх також привітав президент України Володимир Зеленський. "Вся країна спостерігала за перебігом цієї спецоперації. Ми пишаємося вашим професіоналізмом", - сказав президент.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що така ситуація не є типовою для України.

"Спецоперація по пошуку злочинця продовжувалась вісім днів. Минулої суботи, вночі, група поліцейських знайшла де він переховувався. Під час переслідування один із співробітників поліції Петро Гума, став третім заручником. Це рідкісний для України випадок, злочинець хотів такої долі. У нього було вісім днів для того, щоб здатися", - наголосив Геращенко.

Нагадаємо, Романа Скрипника, який 23 липня викрав авто і захопив у заручники полковника поліції, застрелили вночі 1 серпня біля покинутого будинку в селі Опішня на Полтавщині. Як повідомив заступник голови МВС, снайпер КОРДу отримав команду на ліквідацію Скрипника, оскільки він взяв у заручники співробітника поліції і погрожував підірвати гранату. Снайпер влучив Скрипнику в голову, поліцейський встиг відскочити в сторону, після чого граната вибухнула.

Відео ліквідації полтавського терориста керівництво МВС опублікувало на своїх сторінках у соцмережах.

Правомірність дій поліції під час затримання перевіряє Державне бюро розслідувань.