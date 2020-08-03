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У центрі Києва невідомий погрожував вибухом в банку всередині бізнес-центру (оновлено)
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У центрі Києва невідомий погрожував вибухом в банку всередині бізнес-центру (оновлено)

У банку залишилася керівниця відділення.

Фото: Lb.ua

У Києві о 12:00 3 серпня до правоохоронців звернулася представниця АТ "Універсал Банк", яка повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що у нього в рюкзаку є бомба. Він попросив викликати поліцію.

Мова йде про відділення банку в бізнес-центрі "Леонардо" (вул. Богдана Хмельницького, 17/52 А), повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням. Введено в дію спеціальну поліцейську операцію «Грім»", - додав він. 

Геращенко також зазначив, що представники поліції почали перемовини з терористом і пропонують йому здатися. 

"Прохання до громадян та гостей міста змінити маршрути переміщення та оминати район перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул. Володимирської", - закликав він.

Оновлення 15:04. Служба безпеки України затримала зловмисника. Чоловіка вивели з приміщення банку. Вибухотехніки перевіряють, чи є в приміщенні вибухівка. 

Оновлення 14:47. СБУ підтвердила, що чоловік вимагає присутності журналістів. Злочинець, за попередніми даними, при собі має велику спортивну сумку і портфель, від сумки до ноги прикріплено дріт. 

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Олександр Рудоманов

Оновлення 14:02. Чоловік, який погрожує вибухом у відділені банку в бізнес-центрі "Леонардо", є громадянином Узбекистану. Його ім'я - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. 

Оновлення. У КМДА повідомили, що вул. Володимирська перекрита на ділянці між вул. Богдана Хмельницького і бульваром Шевченка. 

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, що в Луцьку 21 липня чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із пасажирами. Він вимагав від представників влади заявити у відеозверненні, що "вони є терористами в законі", а від Володимира Зеленського - записати відео із закликом подивитися документальний фільм. 

Терорист утримував людей близько 10 годин. Після того, як Зеленський записав відео, співробітники центру спеціальних операцій "А" СБУ спільно з Національною поліцією звільнили 13 заручників і затримали озброєного терориста, який захопив у центрі міста рейсовий автобус "Берестечко - Краснилівка". 

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