Фото: facebook/Антон Геращенко

Чоловік, який погрожує вибухом у відділені банку в бізнес-центрі "Леонардо" в Києві, є громадянином Узбекистану.

Його ім'я - Карімов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 р.н. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

"Судячи з його соціальних мереж - це психічно неврівноважена особа. Ми поки що не знаємо, наскільки серйозні його наміри, чи дійсно в нього справжня вибухівка. Тому наразі обрана стратегія перемовин. На місці створено оперативний штаб СБУ та поліції", - повідомив він.

Геращенко додав, що введено в дію план спеціальної операції "Бумеранг". Керівництво операцією на себе взяла СБУ. Спочатку було введено операцію "Грім".

"Терорист декларує, що в його рюкзаку є великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють, оскільки за його ногу причеплено трос, який прив’язаний до детонатора", - додав Геращенко.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Lb.ua

Також Антон Геращенко в ефірі каналу "Україна 24" повідомив, що ситуація розгортається за сценарієм "луцького терориста", який вимагав публікації в ЗМІ його вимог, пише НВ.

"Зі злочинцем ведуться переговори, ми вимагаємо від нього здатися. Він вимагає, щоб до нього допустили засоби масової інформації, щоб він дав якісь інтерв'ю", - повідомив Геращенко.

Як повідомили в ефірі телеканалу "Прямий", усіх працівників "Леонардо" евакуювали близько 12:35 за сигналом пожежної небезпеки.

Інформація про чоловіка з вибухівкою у відділенні "Універсал Банку" з'явилася о 12:00. До правоохоронців звернулася працівниця відділення. Вона повідомила, що чоловік віком близько 30 років сам попросив зателефонувати до поліції. З банку вийшли всі працівники, окрім керівниці відділення, яка залишилася за своїм бажанням.