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Луцький терорист оголосив голодування

За словами адвоката, його підзахисний протестує проти умов утримання.

Луцький терорист оголосив голодування
Фото: volynpost.com

Максим Кривош, який 21 липня захопив автобус з пасажирами в центрі Луцька і зараз перебуває в слідчому ізоляторі, оголосив голодування, повідомляє ІА ВолиньPost.

Як стверджує адвокат терориста Сергій Тиможинський, Кривош оголосив голодування 30 липня, протестуючи проти умов утримання його в СІЗО, зокрема через невмотивоване, на його переконання, застосування наручників.

Адвокат запевняє, що перші три дні перебування в СІЗО спецзасоби не застосовували. Тепер наручники надягають щоразу, коли випускають з камери. Мовляв, тепер у слідчому ізоляторі Кривоша утримують вже як засудженого, а не як ув’язненого, зазначає Тиможинський.

Також захисник Кривоша стверджує, що його підзахисному не дають змінного одягу, хоча він був серед вилучених під час затримання речей.

У пресслужбі прокуратури області повідомили, що прокурори систематично відвідують СІЗО - ніяких скарг від ув’язненого на режим або умови утримання не надходили.

22 липня правоохоронці повідомили Кривошу про підозру у вчиненні терористичного акту, захопленні й утриманні осіб як заручників із загрозою знищення людей, зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу, а також у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч.1 ст. 258, ч.2 ст.147, ст.348, ч.1 ст.263 КК України).

23 липня міськрайонний суд Луцька обрав Кривошу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 18 вересня.

Нагадаємо, у Луцьку 21 липня чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із пасажирами. Він вимагав від представників влади заявити у відеозверненні, що "вони є терористами в законі".

Співробітники центру спеціальних операцій "А" СБУ спільно з Національною поліцією звільнили 13 заручників і затримали озброєного терориста, який захопив у центрі міста рейсовий автобус "Берестечко - Краснилівка". 

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