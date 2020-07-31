СБУ у Києві затримала організатора міжрегіонального угруповання торгівців зброєю

Служба безпеки України в межах посилення заходів безпеки у столиці та інших регіонах країни затримала в Києві організатора угруповання, яке займалося нелегальним збутом військових засобів ураження. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою версією слідства, зловмисник налагодив незаконне виготовлення засобів ураження для продажу. Підпільний цех був облаштований на території одного з регіонів нашої країни. Готову продукцію спільники переправляли до столиці поштовими сервісами. Отриману зброю організатор групи реалізовував через особисті зв’язки, зокрема у кримінальних колах Києва та інших регіонах України.

Оперативники задокументували декілька фактів нелегального збуту зловмисником засобів ураження. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів та "виробництва" виявили 3 пістолети-кулемети системи "SA-26" і 9 магазинів до них, карабін марки "Форт-201", майже 500 набоїв різного калібру, 9 магазинів до автомата Калашникова, а також велику кількість запчастин і елементів до стрілецької зброї та боєприпасів.

Вилучені засоби ураження направили на експертизу.

Вирішується питання щодо повідомлення організатору угруповання про підозру за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Нагадаємо, раніше цього місяця на Львівщині поліцейські затримали священнослужителя за торгівлю зброєю. 48-річний чоловік, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, купував стартові та шумові пістолети, переробляв їх на бойові та підшукував клієнтів для подальшого продажу.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі терміном від трьох до семи років.