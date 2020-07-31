Київрада рекомендує столичним школам розпочинати день із Гімну України

Аналогічне рішення вже ухвалили в Тернополі та Вінниці.

Київська міська рада рекомендувала столичним школам щодня виконувати Державний Гімн України, а також виконувати його під час проведення урочистих заходів.

Про це повідомляють на сайті Київради.

"Завдання цього рішення – популяризувати та виховувати в маленьких киян шанобливе ставлення і повагу до державних символів України. Це буде сприяти вихованню патріотизму серед юного покоління. Аналогічне рішення вже ухвалили в Тернополі та Вінниці", - зазначив співавтор рішення, депутат Олег Бондарчук.

Згідно з висновками Управління правового забезпечення діяльності Київської міськради, жоден закон України не передбачає повноважень доручати Департаменту освіти і науки забезпечувати виконання Державного Гімну.

"З огляду на це, Київрада рекомендує столичним навчальним закладам щодня виконувати Гімн, але жодним чином не зобов'язує робити це", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у 2018 році голова Миколаївської області підписав розпорядження, згідно з яким у всіх школах з 1 вересня перед першим уроком повинен звучати Гімн України.