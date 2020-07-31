На Київщині судитимуть замовника та виконавців вбивства

На Київщині будуть судити замовника та виконавців замовного вбивства. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба поліції.

У жовтні минулого року поблизу села Княжичі невідомі спровокували дорожню аварію, аби впритул розстріляти водія та його пасажира.

Потерпілий залишився живим, пораненим його доправили до лікарні.

Зловмисники відразу втекли з місця події, потім переховувались у різних містах України. Оперативники Управління карного розшуку розшукали та затримали всіх фігурантів злочину за кілька діб. Ними виявилися раніше судимі чоловіки.

"У схованці, на місці злочину, працівники поліції знайшли обріз мисливської рушниці, який, за планом, мали застосувати нападники. Пістолет ТТ, саме з якого були скоєні постріли, поліцейські вилучили під час затримання «кілера». Установлено, що замовник хотів позбутися свого конкурента по бізнесу і замовив його вбивство. Для цього він ретельно спланував реалізацію свого злочинного плану: придбав авто для скоєння ДТП, засоби спостереження, зброю, найняв кілера, громадянина Росії, та його помічника", - повідомили в поліції.

Наразі досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 3 ст. 28, п. 6 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів), ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї), ч.2 ст.15, п. 9 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу, закінчено. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, злочин стався 21 жовтня о селі Княжичі Броварського району, де невідомі на дорозі обстріляли водія легкового автомобіля.