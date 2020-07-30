З початку "режиму тиші" ЗСУ втратили трьох бійців на Донбасі, - штаб ООС

З початку тижня, 27 липня, на Донбасі загинули троє військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Командування об’єднаних сил із сумом повідомляє, що з початку тижня ми втратили трьох відданих патріотів та мужніх захисників України внаслідок різкого погіршення стану здоров’я. 28 липня перестала битися серце солдата Артура Бахнара, 29 липня обірвалося життя солдата Сергія Вергуна. А сьогодні Україна втратила ще одного захисника - старшого сержанта Володимира Перекрестова", - повідомили у штабі.

Командування ООС висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих.

Нагадаємо, станом на вчора, 29 липня, СММ ОБСЄ заявила про 111 порушень режиму припинення вогню на Донбасі після досягнення домовленостей про режим припинення вогню.

22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Не минуло і пів години перемир'я, як ворог порушив його умови, влаштувавши два обстріли і провокацію.

27 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Їх бесіда стосувалася ситуації на Донбасі, зокрема нового перемир'я. В ОП повідомляли, що обговорювалося розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ.

Росія, яка підтримує бойовиків, бути гарантом перемир'я на Донбасі відмовилася.