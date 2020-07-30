У п'ятницю в Києві спека спаде до +24

У столиці без опадів, по Україні дощитиме.

У п'ятницю, 31 липня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, удень +22...+24 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки вдень у Чернівецькій області місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, удень +20...+27 градусів, у Рівненській області +19...+ 24 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +7...+12 градусів, удень +13...+18 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, удень +23...+25 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, удень +23...+25 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +14...+16 градусів, удень +25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, удень +20...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, удень місцями гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, удень +23...+28 градусів, у Кіровоградській і Дніпропетровській областях +25...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер південно-західний, 5-10 м/с, удень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, удень +25...+31 градус.

На півдні України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, удень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, удень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +26...+33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, уночі без істотних опадів, удень невеликий дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Температура вночі +19...+21 градус, удень +30...+32 градуси.

Температура води в Чорному та Азовському морях на 9:00 30 липня становила +24...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси.