Йдеться про заказники "Долина ірисів" і "Кручі" та парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва "Адамівка".

Кабінет Міністрів України схвалив створення трьох нових об'єктів природно-заповідного фонду в Донецькій і Львівській областях.

Про це інформує пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

"Кабінет Міністрів підтримав проєкт указу президента "Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення". Згідно з указом, ландшафтний заказник "Кручі" площею 172,24 га у Нікольському районі Донецької області, ботанічний заказник "Долина ірисів" площею 19,9952 га у Миколаївському районі Львівської області та парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва "Адамівка" площею 54,46 га у місті Трускавці Львівської області стануть об'єктами природно-заповідного фонду загальнодержавного значення", - йдеться в повідомленні.

Фото: menr.gov.ua

Фото: menr.gov.ua

Фото: menr.gov.ua

Зазначається, що ці території є цінними природними ділянками, на яких виявлено різноманітні види рослин і тварин, які занесені до Червоної книги України. Включення до природно-заповідного фонду дасть змогу зберегти їх природні, історико-культурні, естетичні, виховні, наукові та оздоровчі цінності та розширить національну екологічну мережу України.

Відповідно до указу президента, буде введено режим охорони та збереження створених об'єктів і буде розроблено проєкти землеустрою для організації та встановлення меж охоронюваних ділянок.