Підозрюваних у скоєнні терактів у Києві взяли під варту

Двох організаторів серії вибухів у столиці арештували до 19 вересня.

Фото: СбУ

Підозрюваних в організації серії вибухів у Києві, які вимагали 50 біткойнів, арештували на два місяці без застави.

Про це інформує пресслужба прокуратури Києва.

"За клопотанням прокуратури міста Києва Печерський районний суд столиці заарештував на 2 місяці без права на заставу двох осіб, підозрюваних у вчиненні терористичних актів на території міста Києва з використанням саморобних вибухових пристроїв", - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням суду, підозрювані, дії яких кваліфіковано за ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 КК України, перебуватимуть під вартою до 19 вересня.

Раніше ми повідомляли, що 27 липня під час спецоперації правоохоронці затримали двох мешканців міста Києва 1960 та 1961 р.н. у зв’язку з причетністю до організації вибухів біля станцій метро "Шулявська" та "Мінська", а також у житловому будинку на Подолі.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: прокуратура Києва

Нагадаємо, в Києві 18 липня ввечері біля метро "Шулявська" вибухнула сміттєва урна. У результаті вибуху тілесні ушкодження отримали четверо осіб. 22-річного студента з місця події було госпіталізовано. Інші троє потерпілих самостійно звернулися до лікарів.

20 липня в кафе біля метро "Лісова" вибухнула залишена під столом сумка. Унаслідок події ніхто не постраждав.

21 липня повідомлялося, що невідомий замінував два кіоски на Мінському ринку. Також повідомлялося про вибух у будинку на Подолі.