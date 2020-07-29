Число учасників ЗНО, які отримали 200 балів, зросло на 63%, - УЦОЯО

447 учасників проведеного у 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання отримали 200 балів.

Про це на пресконференції повідомив виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, передає Інтерфакс-Україна.

"Хоча загалом ми маємо зростання кількості учасників, які отримали 200 балів, на 63% - з 274 до 447, але ми можемо говорити, що цього року є один предмет, де жоден учасник не отримав максимально можливий бал, - це іспанська мова", - зазначив Валерій Бойко.

З математики 200 балів отримали 142 абітурієнти, з хімії - 49, з англійської мови - 84, з біології - 44, з української мови та літератури - вісім, з історії України - 49, з фізики - 64, з німецької мови - три, з географії - три та з французької мови - один.

Зазначається, що у 2020 році немає жодного учасника, який склав би ЗНО з трьох предметів на 200 балів. Водночас один з учнів в Івано-Франківській області склав ЗНО з української мови та літератури й математики на 200 балів, з англійської мови - на 199 балів і з фізики - на 196 балів.