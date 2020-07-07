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На ЗНО з англійської не допустили 30 осіб

У 13-х було виявлено ознаки ГРЗ.

На ЗНО з англійської не допустили 30 осіб
Фото: mon.gov.ua

Участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з англійської мови взяли 105 157 осіб, що становить 89,37% від загальної кількості зареєстрованих.

30 учасників ЗНО не було допущено до пунктів тестування, 13 - через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань, повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Дотримання процедури тестування контролювали 42 громадські спостерігачі.

У Міністерстві освіти і науки повідомляють, що зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької та французької мов складали 2 277 осіб, що становить 81,2% від загальної кількості зареєстрованих. До ЗНО не допустили 1 учасника через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань.

Поріг “склав/не склав” та результати ЗНО з іспанської, німецької, французької та англійської мов буде визначено до 24 липня. Результати з’являться на сторінках учасників до 25 липня.

Наступне ЗНО – з історії України – відбудеться у четвер, 9 липня. Основна сесія ЗНО завершиться 17 липня.

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