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ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ в Одесі затримала банду "злодія в законі", яка викрадала людей

Банда "Лоту Гулі" тримала у страху підприємців регіону.

Служба безпеки України викрила в Одесі міжетнічне організоване угруповання, яке тероризувало громадян і тримало у страху підприємців.

Як інформує пресцентр СБУ, чотирьох членів групи співробітники спецпідрозділу "Альфа" затримали під час спроби викрадення людини.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За попередніми даними слідства, до складу банди входило понад 10 мешканців Одеси. Вони створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали з потерпілих великі суми грошей. У разі їх несплати фігуранти погрожували людям насильством і фізичною розправою.

"За оперативною інформацією, діяльність групи контролював "злодій у законі" на прізвисько "Лоту Гулі", який переховується закордоном від українського правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ отримали інформацію про підготовку викрадення місцевого підприємця. Через погрози вбивством зловмисники планували "вибити" з потерпілого гроші.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у 2018 році в Одеській області затримали банду, яка займалася викраденнями людей заради отримання викупів від родичів. Етнічне угрупування вимагало від $1000 за те, щоб відпустити одного заручника. Одного з одеситів вони обіцяли повернути додому за $200 тис. 

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