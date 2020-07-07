Служба безпеки України викрила в Одесі міжетнічне організоване угруповання, яке тероризувало громадян і тримало у страху підприємців.
Як інформує пресцентр СБУ, чотирьох членів групи співробітники спецпідрозділу "Альфа" затримали під час спроби викрадення людини.
За попередніми даними слідства, до складу банди входило понад 10 мешканців Одеси. Вони створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали з потерпілих великі суми грошей. У разі їх несплати фігуранти погрожували людям насильством і фізичною розправою.
"За оперативною інформацією, діяльність групи контролював "злодій у законі" на прізвисько "Лоту Гулі", який переховується закордоном від українського правосуддя", - йдеться в повідомленні.
Співробітники СБУ отримали інформацію про підготовку викрадення місцевого підприємця. Через погрози вбивством зловмисники планували "вибити" з потерпілого гроші.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, що у 2018 році в Одеській області затримали банду, яка займалася викраденнями людей заради отримання викупів від родичів. Етнічне угрупування вимагало від $1000 за те, щоб відпустити одного заручника. Одного з одеситів вони обіцяли повернути додому за $200 тис.