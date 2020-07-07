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У Станиці Луганській п'яний місцевий житель зруйнував знак "Україна"

Порушено кримінальне провадження за статею "хуліганство".

У Станиці Луганській п'яний місцевий житель зруйнував знак "Україна"
Фото: facebook.com/csomvd

Пізно ввечері 6 липня у Станиці Луганській 52-річний місцевий мешканець зруйнував знак "Україна".

Про це повідомила представниця поліції Луганської області Тетяна Погукай.

До чергової частини Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий зруйнував знак "Україна", розташований біля автодороги з круговим рухом.

Співробітники слідчо-оперативної групи і мобільної групи, які виїхали на місце події, встановили особу причетного до вчинення правопорушення. Ним виявився 52-річний місцевий мешканець, раніше судимий, який нині не працює. Він пояснив поліцейським свої неадекватні дії станом алкогольного сп'яніння.

Фото: facebook.com/csomvd

За цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, 18 серпня 2014 українські збройні сили увійшли до окупованої терористами Станиці Луганської, 21 серпня селище було звільнене і над будівлею районної ради підняли український прапор. Протягом 2014-2015 років поблизу та в Станиці відбувалися бойові зіткнення та обстріли із застосуванням автоматів, кулеметів, мінометів, артилерії, танків та "Градів".

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