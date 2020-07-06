ДБР затримало майора СБУ за вимагання хабара

Сьогодні, 6 липня, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, затримали одного з працівників відділу кадрового забезпечення ГУ СБУ у місті Києві та Київській області після одержання ним неправомірної вигоди в розмірі $1000 (ч. 3 ст. 368 ККУ), йдеться на сайті ДБР.

За попередньою інформацією, працівник СБУ вимагав від громадянина неправомірну вигоду у сумі 3000 доларів США за вирішення питання працевлаштування до СБУ.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років, з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше правоохоронці затримали співробітника СБУ в Миколаївській області, який вимагав 2 тис. доларів і 10 тонн зерна від співвласниці фермерського господарства. Він обіцяв не притягувати підприємницю до кримінальної відповідальності за самовільне захоплення земельної ділянки. Правоохоронцеві загрожує до 10 років позбавлення волі.